Covid: Ricciardi, vaccinare presto tutti per fermare varianti

- "Vacciniamo presto tutti, in maniera che proteggiamo le persone dall'ospedalizzazione e dalla malattia, e poi prendiamo le decisioni man mano che emergono le conoscenze delle varianti". Lo ha detto ad "Agorà Estate", su Rai3, Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza aggiungendo che "in Europa abbiamo vaccinato il 50 per cento della popolazione ma in Africa l'1 per cento e in Asia il 3 per cento". (Rin)