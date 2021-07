Nagorno-Karabakh: Azerbaigian denuncia nuove violazioni della tregua a Shusha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notte del 15 luglio le postazioni dell'esercito dell'Azerbaigian nelle vicinanze della città di Shusha sono state colpite da armi di piccolo calibro. Lo ha riferito il ministero della Difesa dell'Azerbaigian. "Il fuoco è stato aperto dai distaccamenti armati illegali armeni che si trovano nel territorio dell'Azerbaigian, dove sono schierate temporaneamente le forze di pace russe. Come forma di rappresaglia è stato aperto il fuoco contro questi obiettivi per sopprimerne l'attività. Non ci sono state perdite o feriti tra il personale militare le unità dell'esercito dell'Azerbaigian", riferisce il ministero della Difesa. (Rum)