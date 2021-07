Polonia-Italia: vicepremier Gowin suggerisce a Di Maio di invitare Varsavia a vertice G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier polacco Jaroslaw Gowin ha suggerito al ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio di invitare la Polonia al prossimo vertice del G20. Lo ha riferito all’agenzia di stampa “Pap” il vicepremier, che ha incontrato Di Maio a Roma. “Abbiamo parlato delle relazioni polacco-italiane e della situazione nell’Unione europea. Ho richiamato l’attenzione dei nostri partner italiani sul fatto che il dialogo politico tra i nostri due Paesi dovrebbe essere più intenso. Vale la pena tornare alla buona pratica delle consultazioni intergovernative”, ha dichiarato Gowin. Sulle questioni europee, afferma il ministro, “siamo d’accordo che l’autonomia strategica dell’Ue debba essere legata a buone relazioni transatlantiche, ovvero a una collaborazione militare rigorosa con gli Stati Uniti”. Gowin si dice anche “contento che il ministro Di Maio condivida il mio punto di vista sulla situazione sul confine orientale dell’Ue, in concreto sulla politica aggressiva della Russia. E’ importante che in questi temi, come l’aggressione russa all’Ucraina o la violazione dei diritti umani in Bielorussia, parliamo tutti la stessa lingua”. (segue) (Vap)