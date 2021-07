Giustizia: Renzi, assolutamente tranquillo, non ho fatto nulla di illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi come me è assolutamente tranquillo, perché sa di non aver fatto niente di illegale, non ha nessun problema". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia viva, ospite del programma "Non stop news" su Rtl 102.5. "Questa la chiamano arroganza, ma in realtà è tranquillità. Mi stanno dicendo delle cose, sulle quali è giusto che indaghino quanto credono opportuno, ma io sono assolutamente certo della correttezza di quello che abbiamo fatto", ha spiegato. E la dimostrazione, ha dichiarato il leader di Italia viva, "non arriva solo dalla politica. Qualche settimana fa Di Maio si è scusato con noi per l'aggressione mediatica e giudiziaria di cinque anni fa. Ci hanno messo cinque anni a chiederci scusa, speriamo che questa volta ci mettano meno". (segue) (Rin)