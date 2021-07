© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Renzi ha concluso dicendo che "ieri c'è stata l'ennesima vicenda finita nel nulla, in questo caso con un'assoluzione, nel caso di mia madre, per una bancarotta che, sostiene il giudice, non esiste, il fatto non sussiste" ma "quando c'è un'attenzione sulle questioni giudiziarie, se c'è un avviso di garanzia ci sono i giornaloni che fanno le prime pagine, se c'è un'assoluzione non ne parla nessuno". (Rin)