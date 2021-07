Cina: 6,98 milioni di nuovi posti di lavoro nelle città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 6,98 milioni di nuovi posti di lavoro sono stati creati nelle città della Cina dall'inizio del 2021, pari al 63,5 per cento dell'obiettivo annuale definito dal governo di quel Paese. Nel medesimo periodo il tasso di disoccupazione urbano è stato in media del 5,2 percento, un dato inferiore al previsto 5,5 per cento e in calo di 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo certificano i dati pubblicati oggi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese. "Di pari passo con la costante ripresa dell'economia, il mercato del lavoro continua a crescere e anche l'attività di ricerca di lavoro è in aumento. Inoltre, i laureati di quest'anno hanno raggiunto i 9,09 milioni, un altro record, esercitando un'enorme pressione sul mercato dell'occupazione", ha affermato Liu Aihua, portavoce dell'ufficio di statistica. "Con il graduale miglioramento della situazione di prevenzione e controllo dell'epidemia, le attività commerciali sono gradualmente riprese, con una conseguente stabilizzazione dell'impiego", ha affermato Liu. (Cip)