Cina: crescita Pil rallenta al 7,9 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo della Cina è cresciuto del 7,9 per cento nel secondo trimestre 2021, un significativo rallentamento rispetto alla crescita conseguita tra gennaio e marzo scorsi, che era stata del 18,3 per cento. Il dato, pubblicato dall'Ufficio nazionale di statistica cinese, segna la fine della ripresa "a V" dalle ricadute economiche della pandemia. Si tratta comunque di un risultato migliore di due decimi di punto percentuale alla media delle previsioni di 29 economisti preventivamente consultati dal quotidiano "Nikkei". La brusca decelerazione della crescita cinese è stata accompagnata da un taglio dello 0,5 per cento dei requisiti di riserva bancaria, in vigore da oggi, 15 luglio e teso ad aumentare il credito in favore delle piccole e medie imprese. Secondo un sondaggio di Ihs Markit, solo il 26 per cento delle aziende cinesi prevede un aumento dell'attività nell'arco del prossimo anno, un dato in leggero calo rispetto al 28 per cento di febbraio. (Cip)