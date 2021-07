Indonesia: Covid, governo spera di contenere contagi giornalieri sotto la soglia di 60mila (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ha superato l'India diventando il nuovo epicentro della pandemia di coronavirus nella regione asiatica. Il Paese ha registrato più di 40mila contagi per il terzo giorno consecutivo, e la variante Delta del virus si sta diffondendo anche al di fuori dell'isola di Giava, la più popolosa del Paese. Nelle 24 ore del 13 luglio, le autorità indonesiane hanno segnalato 47.899 nuove infezioni. In India, di contro, i casi giornalieri sono calati a 32.906. A preoccupare è soprattutto il fatto che l'Indonesia, pur contando più casi dell'India, ha un quinto della popolazione di quel Paese: circa 270 milioni di persone; l'Indonesia conta al momento 132 casi per milione di abitanti, contro i 26 dell'India. Il tasso di positività dei tamponi è del 30 per cento in Indonesia, e del 2 per cento in India. Per il momento resta assai inferiore il bilancio giornaliero dei decessi: l'Indonesia ne ha contati circa un migliaio ieri, contro i 2.020 dell'India. (segue) (Fim)