Indonesia: Covid, governo spera di contenere contagi giornalieri sotto la soglia di 60mila (4)

- Il governo dell'Indonesia ha annunciato il 2 luglio una serie di nuove misure restrittive tese ad arginare la peggiore ondata di contagi subita dal Paese dall'inizio della pandemia. Il ministro per gli Affari economici, Airlangga Hartarto, ha precisato che le nuove misure avranno decorso immediato e rimarranno in vigore almeno sino al prossimo 20 luglio. nelle isole di Giava e a Bali. Nei giorni scorsi il ministro coordinatore per gli Affari marittimi e gli investimenti, Luhut Pandjaitan, aveva sollecitato i cittadini indonesiani a mantenere la calma a fronte delle indiscrezioni in merito ad un possibile nuovo lockdown nazionale. Pandjaitan è stato nominato dal presidente Widodo coordinatore delle misure attuative di distanziamento sociale per le aree di Java e Bali. (segue) (Fim)