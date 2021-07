Indonesia: Covid, governo spera di contenere contagi giornalieri sotto la soglia di 60mila (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapido aumento dei casi Covid-19 in Indonesia rischia di trasformare l'emergenza sanitaria in corso in quel Paese in una "catastrofe", di pari passo con la progressiva propagazione nel Paese della cosiddetta variante Delta. E' l'avvertimento giunto il 29 giugno dalla Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Ifrc). La variante Delta, più contagiosa rispetto alle varianti di Covid-19 precedentemente in circolazione a livello globale, rischia di causare il collasso del sistema ospedaliero indonesiano: "Ogni giorno vediamo questa variante Delta spingere l'Indonesia più vicina all'orlo di una catastrofe", ha affermato Jan Gelfand, capo della delegazione della Ifrc in quel Paese. L'Indonesia registra da giorni bilanci giornalieri di oltre 20mila contagi; la nuova ondata pandemica è stata alimentata, oltre che dalle nuove varianti virali, dall'accresciuta mobilità interna in occasione del mese del Ramadan. Diversi ospedali nelle aree del Paese classificate come "zone rosse" operano già oltre la loro capacità massima, e a Giacarta i posti letto in terapia intensiva sono occupati al 93 per cento. (Fim)