Thailandia: Banca mondiale rivede al ribasso le previsioni di crescita per il 2021

- L'economia della Thailandia crescerà del 2,2 per cento nel 2021. E' la nuova previsione formulata dalla Banca mondiale, che ha rivisto al ribasso la stima precedente, secondo cui il prodotto interno lordo del Paese sarebbe cresciuto quest'anno del 3,4 per cento. A pesare sulle prospettive di crescita economica della Thailandia è la terza ondata pandemica, che complica i piani di riapertura studiati dal governo e il rilancio del settore turistico. L'economia thailandese, fortemente dipendente proprio dal turismo, ha subito lo scorso anno una contrazione del 6,1 per cento, il peggiore bilancio annuale da due decadi a questa parte. (segue) (Fim)