Thailandia: Banca mondiale rivede al ribasso le previsioni di crescita per il 2021 (2)

- Il comitato congiunto permanente sul commercio, l'industria e le banche della Thailandia (Jsccib) ha deciso a sua volta di rivedere al ribasso le proprie previsioni in merito all'andamento dell'economia thailandese nel 2021. L'organismo prevede ora una crescita del prodotto interno lordo compresa tra lo 0 e l'1,5 per cento - un taglio di mezzo punto percentuale rispetto alle stime precedenti - a causa del protrarsi della terza ondata pandemica nel Paese. Il presidente dell'Associazione bancaria thailandese (Tba), Payong Srivanich, ha dichiarato che il protrarsi dell'emergenza pandemica e la diffusione della cosiddetta variante Delta del coronavirus hanno costretto il governo a varare misure restrittive che avranno un impatto negativo sull'attività economica. Le restrizioni agli spostamenti interni, in particolare, comporteranno una significativa riduzione del turismo interno nel terzo trimestre dell'anno. La banca centrale thailandese ha avvertito il 13 luglio che l'economia del Paese sconta pesanti rischi al ribasso, e che potrebbe chiudere il 2021 con un risultato inferiore alle previsioni minime formulate negli ultimi mesi. La banca centrale ha già rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita del Pil il mese scorso, dal 3 per cento all'1,8 per cento nel 2021. Da metà dello scorso anno la banca mantiene il tasso di riferimento a breve termine invariato allo 0,5 per cento. (Fim)