Germania: Covid, variante Delta causa del 74 per cento dei contagi

- Il 74 per cento dei contagi da Covid-19 in Germania è causato dalla variante Delta del virus. È quanto comunicato dall'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la prevenzione delle malattie infettive nel Paese, con riferimento alla settimana conclusasi il 4 luglio scorso. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la variante Delta del coronavirus è in rapida diffusione in Germania. Nelle settimane precedenti, a tale mutazione del Covid-19 erano riconducibili prima il 18, poi il 39 e infine il 60 per cento delle infezioni nel Paese. (Geb)