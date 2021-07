Usa-Cina: ex vicepresidente Pence, approccio amministrazione Biden "troppo debole"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha sollecitato l'amministrazione presidenziale in carica a esercitare maggior pressione sulla Cina per contenerne la volontà di potenza, ad esempio rafforzando i legami con Taiwan. "L'America non può permettersi di ritardare l'aggiustamento delle nostre relazioni con la Cina", ha detto Pence nel corso di un intervento presso il think tank di Washington Heritage Foundation. Secondo l'ex vicepresidente, l'amministrazione del presidente Joe Biden ha inviato un segnale di "debolezza" alla Cina, revocando alcune delle politiche chiave dell'amministrazione precedente. "Spetta all'amministrazione Biden mantenere la pressione, accelerare il ritmo e proiettare l'America in avanti", ha detto Pence. "La mia impressione - ha aggiunto Pence - è che la Cina avverta la debolezza di questa amministrazione". A sostegno delle sue affermazioni, Pence ha menzionato "il tono apertamente aggressivo" esibito dalla Cina in occasione del primo summit tra diplomatici della Cina e dell'amministrazione Biden, lo scorso marzo. "Durante quell'incontro in Alaska, gli statunitensi si sono dovuti letteralmente sorbire una lezione sulle mancanze della nostra democrazia, la stupidità dei valori americani e la cosiddetta superiorità del sistema autoritario cinese", ha detto Pence. Quanto alle iniziative da adottare per contenere efficacemente la Cina, Pence ha suggerito di accelerare gli sforzi tesi al "disaccoppiamento" degli Stati Uniti dall'economia cinese, cominciando dalle industrie e dai settori ritenuti essenziali per la sicurezza nazionale. Pence ha aggiunto inoltre che "il momento è ideale" per negoziare un accordo commerciale con Taiwan, "incoraggiando le altre nazioni libere a fare altrettanto, e promuovendo così la pace e la stabilità nella regione". (Nys)