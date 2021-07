Usa: Pentagono utilizza base aerea per trasferire segretamente i migranti nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa Usa starebbe utilizzando una base aerea nel Texas per distribuire illegalmente sul territorio statunitense i migranti che attraversano clandestinamente il confine con il Texas. E' quanto sostiene l'emittente "Fox News", secondo cui quella condotta dal Pentagono è una vera e propria operazione clandestina di "ricollocamento" tramite aerei di linea "Fox News" sostiene di disporre di testimonianze e documentazione - in particolare una email interna della base aerea di Laughlin - che confermerebbero l'operazione. Uno dei programmi di approfondimento politico dell'emittente televisiva conservatrice ha esibito l'email, inviata dal tenente colonnello Matthew Burrows. Nella email, l'ufficiale spiega ai suoi subordinati ce "nel corso dei prossimi giorni, settimane e mesi potreste constatare la presenza di aerei passeggeri con a bordo stranieri privi di documenti sulla piste di decollo. Siete pregati di consultare le linee guida allegate. Non scattate fotografie ed evitate di postare alcunché sui social media", recita la missiva dell'ufficiale. "Fox News" ha chiesto spiegazioni alla Immigration and Customs Enforcement (Ice, l'agenzia federale responsabile del controllo delle frontiere) senza ricevere però alcuna risposta in merito alla natura dell'operazione e alla destinazione dei voli. (Nys)