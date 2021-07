Brasile: ministero economia prevede crescita Pil al 5,3 per cento nel 2021 (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating del rischio statunitense Moody's prevede per il 2021 un'espansione economica del Brasile pari al 4,9 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). La ripresa, secondo la stima dell'agenzia pubblicata lo scorso 14 giugno, potrebbe essere ancora più sostenuta qualora il paese riesca ad accelerare il proprio programma di vaccinazione, facendo in questo modo da volano al recupero del settore dei servizi, al momento il più danneggiato dalla pandemia e il più condizionato dalle misure di distanziamento sociale imposte per contenere la diffusione del virus. Tuttavia Moody's, che attribuisce al Brasile un rating di "Ba2" ha classificato come "negativa" per il profilo del debito pubblico del paese la decisione del governo di escludere dai limiti del tetto alla spesa tutte le uscite relative alle azioni di contrasto alla pandemia. (Brb)