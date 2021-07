Brasile: ostruzione intestinale, Bolsonaro arrivato a San Paolo per chirurgia d'urgenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso il presidente non sia in grado di mantenere il suo incarico o debba essere sottoposto a una anestesia totale la Costituzione prevede che il presidente trasferisca i poteri al vicepresidente, generale Hamilton Mourao, perché possa esercitare le funzioni di presidente della Repubblica. Tuttavia Mourao si è imbarcato nel pomeriggio di oggi su un aereo che lo sta trasportando in Angola, con scalo a Capo Verde, dove insieme a una delegazione governativa parteciperà a una riunione della Comunità dei paesi di lingua portoghese (Cplp). Sempre secondo la Costituzione, in caso di impedimento da parte del vicepresidente, la linea di successione è composta nell'ordine dal presidente della Camera dei deputati, dal presidente del Senato e, in ultimo, dal presidente della Corte suprema federale. (Brb)