Usa: Washington, 13 feriti in schianto bus metropolitana contro muro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bus navetta della metropolitana si è schiantato contro un muro di contenimento nel nord-est di Washington Dc, provocando il ferimento di 13 persone tra cui l'autista e altre due persone in modo grave. Lo riferisce il quotidiano "Washington Post" citando polizia e vigili del fuoco. Il dipartimento dei pompieri e dei servizi medici ha dichiarato che tre persone sono rimaste gravemente ferite e che otto hanno riportato ferite lievi. Non è chiaro quanti passeggeri fossero sul bus navetta al momento dell'impatto. Un portavoce dei vigili del fuoco ha detto che il conducente è rimasto intrappolato nel veicolo ed è stato successivamente liberato dalle lamiere. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente.(Nys)