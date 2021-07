Uruguay: governo annuncia forte riduzione statistiche su criminalità nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Uruguay ha annunciato una significativa diminuzione nelle statistiche sulla criminalità relative al primo semestre del 2021. Secondo cifre ufficiali diffuse dal ministero dell'Interno, nei primi sei mesi dell'anno si registra un calo su base annua del 26,4 per cento per quanto riguarda gli omicidi, passati da 178 a 131; del 17 per cento per quanto riguarda le rapine; e del 10 per cento per quanto riguarda i furti. Sul fronte della violenza domestica il governo rileva una diminuzione del 12,5 per cento rispetto ai primi sei mesi del 2020 e un calo del 43,3 per cento del reato di abigeato.(Abu)