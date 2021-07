Iraq: ministro Trasporti, nave incendiata nel Golfo batteva bandiera panamense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti dell'Iraq, Nasser Hussein al Shibli, ha confermato che il rimorchiatore andato in fiamme e affondato nelle scorse ore nel Golfo persico non è iracheno, bensì battente bandiera panamense. Lo riferisce una nota del dicastero, precisando tuttavia che “ci sono informazioni che indicano la possibilità della presenza di iracheni a bordo”. "Quella che è affondata oggi non è una nave irachena, ma piuttosto un rimorchiatore battente bandiera dello Stato di Panama e non è affiliata a nessun soggetto iracheno. L'incendio è avvenuto vicino alle coste degli Emirati, con marinai arabi a bordo, e potrebbero esserci iracheni e stranieri", ha dichiarato Al Shibli. “Non ci sono informazioni esatte sul numero esatto di iracheni a bordo", ha aggiunto. (Res)