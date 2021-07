Usa: 27 luglio prima udienza commissione assalto al Congresso, ascolterà forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato ristretto della Camera dei rappresentanti Usa, formato per indagare sulla rivolta al Campidoglio del 6 gennaio scorso, terrà la sua prima udienza il 27 luglio per ascoltare direttamente gli agenti delle forze dell'ordine che hanno risposto all'attacco, durante il quale un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Usa, Donald Trump, ha fatto irruzione a Capitol Hill per interrompere la certificazione del voto elettorale. Lo scrive l’emittente statunitense “Cnn”. Convocati anche altri potenziali testimoni cui è già stata chiesta disponibilità per quella data.(Nys)