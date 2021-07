Usa-Russia: inviato speciale clima Kerry a colloquio con presidente Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato presidenziale statunitense per il clima, John Kerry, ha avuto colloquio telefonico con il presidente russo, Vladimir Putin, per discutere della cooperazione tra Usa e Russia nella lotta alla crisi climatica. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Kerry ha sottolineato che Stati Uniti e Russia hanno ruoli importanti da svolgere, anche sulla riduzione delle emissioni di gas serra in questo decennio critico, puntando a zero emissioni nette a lungo termine, eliminando le emissioni da carbone e lavorando per affrontare relative questioni climatiche sotto la presidenza russa del Consiglio Artico. Il presidente Putin ha concordato sulla necessità di raddoppiare gli sforzi internazionali per il clima e ha riaffermato l'intenzione della Russia di affrontare le proprie emissioni, anche nel settore forestale, tra le altre iniziative. Riconoscendo i recenti eventi meteorologici estremi e altri eventi ad alto impatto climatico, nonché l'urgenza di agire, l'ex segretario di Stato Usa e il presidente russo hanno sottolineato l'importanza della cooperazione tra i due paesi su una serie di questioni climatiche. Le parti hanno anche rimarcato l'importanza di lavorare per una COP 26 di successo a Glasgow, nel Regno Unito. (Nys)