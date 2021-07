Cuba: attivisti denunciano all'Onu 162 "potenziali sparizioni forzate" nel corso delle proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 11 luglio migliaia di persone sono scese in strada in diverse città di Cuba per proteste antigovernative inedite per la portata della partecipazione. In molti casi i video delle manifestazioni sono stati diffusi sui social network, salvo poi essere cancellati poco dopo. Ad Artemisia, circa 60 chilometri a ovest dell'Avana, un video mostra decine di persone che manifestano in strada, mentre una donna urla: "I nostri figli stanno morendo di fame!". A Cardenas, nella provincia di Matanzas, una folla ha capovolto una macchina della polizia, mentre nella capitale migliaia di persone hanno marciato verso il palazzo di governo urlando "Libertà" e "Non ho paura". La prima risposta del presidente Miguel Diaz-Canel è stata quella di chiamare la popolazione a uscire in strada per difendere la rivoluzione. "Chiamiamo tutti i rivoluzionari ad uscire in strada per difendere la rivoluzione in tutti i posti", ha detto Diaz-Canel in un discorso alla televisione, invitando a non "consegnare la sovranità né l'indipendenza della patria". (segue) (Mec)