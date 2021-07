Cuba: attivisti denunciano all'Onu 162 "potenziali sparizioni forzate" nel corso delle proteste (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di essere arrestato Alcantara aveva pubblicato domenica un video su Facebook in cui invitava i suoi follower a unirsi alle proteste in corso. Tra gli arrestati anche la corrispondente del quotidiano "Abc" a Cuba, Camila Acosta. Lunedì 12 luglio un uomo di 36 anni è rimasto ucciso durante gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine a Cuba, diventando così la prima vittima nell'ambito delle proteste in corso nell'isola centramericana. Nel Paese, intanto, restano in vigore le restrizioni l'uso delle piattaforme social e di messaggistica, come confermato dall'osservatorio di Internet NetBlocks, di base a Londra. "Social media e piattaforme di messaggistica limitate a Cuba da lunedì sul provider Internet statale Etecsa; i dati di rete in tempo reale confermano le segnalazioni di interruzioni di Internet nel contesto di crescenti proteste anti-governative", si legge sull'account Twitter dell'Osservatorio. (Mec)