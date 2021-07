Usa: crollo edificio in Florida, sale a 96 il bilancio delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle morti nel crollo di un edificio a Surfside, in Florida, è salito a 96 unità, dopo che un'altra vittima è stata trovata nelle scorse ore. Lo ha annunciato la polizia di Miami-Dade, precisando che ancora undici persone restano disperse. Il sindaco di Surfside, località in cui il 24 giugno scorso si è verificato il crollo del condominio di 12 piani, ha dichiarato al "Miami Herald" che a causa del degrado dei corpi delle vittime è stato necessario più tempo per identificare le ultime vittime recuperate. Il sindaco di Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ha spiegato che "in questa fase del processo di recupero, contiamo molto sul lavoro dell'ufficio del medico legale".(Nys)