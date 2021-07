Algeria: presidente Tebboune concede la grazia a 101 detenuti movimento Hirak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha concesso la grazia a 101 detenuti appartenenti al movimento Hirak, nato sull'onda delle manifestazioni che hanno portato nel 2019 alle dimissioni dell'ex capo dello Stato Abdelaziz Bouteflika. Lo rende noto un comunicato della presidenza della Repubblica. Tra i graziati figurano 30 detenuti condannati in via definitiva per casi di assembramento e disturbo dell'ordine pubblico. Anche altri 71 detenuti per illeciti simili hanno beneficiato di ulteriori misure di clemenza. "A seguito del comunicato stampa reso pubblico martedì dal ministero della Giustizia, il presidente della Repubblica, Capo Supremo delle Forze Armate, ministro della Difesa Nazionale, Abdelmadjid Tebboune, ha decretato [...] misure di grazia in favore di trenta detenuti, condannati in via definitiva per casi di assembramento e disturbo dell'ordine pubblico”, si legge nel comunicato. La nota precisa che "queste misure seguono quelle decretate in occasione della celebrazione del 59esimo anniversario dell'Indipendenza e della Giornata della Gioventù del 5 luglio 2021".(Ala)