Brasile: ministero economia prevede crescita Pil al 5,3 per cento nel 2021 (2)

- Secondo il documento, gli indicatori di fiducia riflettono miglioramenti nelle aspettative delle imprese, con crescita in tutte le aree, in particolare nel settore dei servizi, e buone prospettive per il secondo semestre, visto l'avanzare della vaccinazione della popolazione e la riduzione delle misure di distanziamento sociale. "Con l'avanzare della vaccinazione di massa, si prevede che il settore dei servizi cresca nel secondo trimestre del 2021, che è di cruciale importanza per la ripresa dell'attività, dell'occupazione e del reddito per la popolazione brasiliana", afferma il documento. (segue) (Brb)