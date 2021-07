Brasile: ministero economia prevede crescita Pil al 5,3 per cento nel 2021 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Confederazione nazionale dell'industria (Cni) l'economia brasiliana dovrebbe registrare quest'anno una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) pari al 4,9 per cento. La previsione contenuta nella pubblicazione "Rapporto congiunturale" pubblicata il 2 luglio la Cni stima un'espansione molto superiore rispetto a quella del 3 per cento proiettata alla fine del primo trimestre. Secondo la confederazione la revisione al rialzo è causata dal fatto che gli impatti della seconda ondata della pandemia di Covid-19 sull'attività produttiva sono stati inferiori alle attese. "Il maggiore ottimismo condiviso dagli imprenditori industriali deriva dal calo di attività inferiore alle attese in risposta alle nuove misure di isolamento sociale", afferma la Cni nel suo rapporto, in cui evidenzia che il Pil industriale dovrebbe crescere alla fine del 2021 al 6,9 per cento. La proiezione precedente era del 4,3 per cento. (segue) (Brb)