Usa: morti per overdose aumentate del 30 per cento nel 2020

- I decessi per overdose di droga negli Stati Uniti sono aumentati del 30 per cento nel 2020 rispetto all'anno precedente, per un totale di 93 mila unità. Lo scrive il quotidiano "Washington Post", citando dati del Centro nazionale di statistiche sanitarie. Si tratta di un record assoluto che riflette l'impatto della pandemia di coronavirus sugli sforzi per sedare la crisi e la continua diffusione dell'oppioide sintetico fentanyl nello spaccio di stupefacenti negli Usa. L'aumento delle vittime rispetto al 2019 è stato pari a 21 mila decessi. La crescita dei numeri, sottolinea il "Wp", non è stata una sorpresa per gli specialisti del settore e per i consulenti in materia di droga. È terrificante. È il più grande aumento di morti per overdose nella storia degli Stati Uniti, è la peggiore crisi per overdose nella storia e non stiamo facendo progressi", ha detto Keith Humphreys, professore di psichiatria alla Stanford University ed esperto di tossicodipendenza e politica sulle droghe(Nys)