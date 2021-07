Brasile: ministero economia prevede aumento ulteriore inflazione 2021 al 5,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha rivisto al rialzo la stima per l'inflazione nel paese nel 2021 al 5,9 per cento. La proiezione è contenuta nel bollettino MarcoFiscale diffuso oggi dal dipartimento di politica economica (Spe). La precedente stima, che proiettava l'Indice dei prezzi al consumo (Ipca) al 5,05 per cento, era stata presentata a maggio. In base ai parametri stabiliti dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale per il 2021 l'inflazione è ampiamente al di sopra dell'obiettivo fissato del 3,75 per cento, e oltre i margini di tolleranza dell'1,5 per cento verso l'alto o il basso. L'indice dei prezzi al consumo non potrebbe infatti superare il 5,25 per cento né scendere al di sotto del 2,25 per cento. La finestra di tolleranza era stata nuovamente superata a giugno, quando l'indice ufficiale dei prezzi, cresciuto dello 0,53 per cento su mese, aveva toccato quota +8,35 per cento annuo. (segue) (Brb)