Brasile: ministero economia prevede aumento ulteriore inflazione 2021 al 5,9 per cento (3)

- Secondo quanto fa sapere la stessa Bb in una nota, l'iniziativa arriva in un momento in cui si registra una intensa crescita dell'inflazione, unito a uno scenario di rallentamento economico, incertezza politica, un ritmo di vaccinazione anti-Covid estremamente lento e di fronte a grandi difficoltà nel contenere l'aumento della spesa pubblica. Nel comunicato il Copom ha evidenziato che la pressione inflazionistica è maggiore del previsto, "soprattutto tra i beni industriali". "Inoltre, la lenta normalizzazione delle condizioni di offerta, la tenuta della domanda e le implicazioni del deterioramento dello scenario idrico sulle tariffe elettriche contribuiscono a mantenere alta l'inflazione nel breve periodo, nonostante il recente apprezzamento del real brasiliano", afferma la nota. (segue) (Brb)