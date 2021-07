Francia: Macron ricorda attentato di Nizza del 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia Emmanuel Macron ha ricordato oggi, l'attentato di Nizza del 2016, quando nel giorno della festa nazionale francese morirono 86 persone. "Cinque anni fa la nostra Festa nazionale si è trasformata in dramma nazionale. Nizza è stata attaccata, la Francia messa in lutto", ha scritto il presidente su Twitter. "Non dimenticheremo mai le vittime e le famiglie. Non dimentichiamo mai ciò che siamo, una Nazione", ha aggiunto Macron.(Frp)