© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa al 'Rome Summit del Woman20'. Roma – Tempio di Adriano – Piazza di Pietra. (ore 11:45)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale, Claudio Di Berardino interviene con un saluto all'evento 'Porte aperte Manimp', la presentazione del corso di laurea Magistrale della Sapienza Università di Roma in Management delle imprese. L'evento è organizzato da Manimp Sapienza in collaborazione con Talent Garden e Porta Futuro Lazio. Roma, Talent Garden Ostiense, in via Ostiense 92 (ore 11) (segue) (Rer)