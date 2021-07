Cuba: governo Uruguay esprime "preoccupazione" su assenza garanzie a libertà di espressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Uruguay ha espresso la sua "preoccupazione per l'assenza di garanzie nell'esercizio della libertà di espressione e di protesta pacifica da parte dei cittadini cubani, che reclamano per la mancanza di medicinali, cibo e libertà essenziali". E' quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri sull'attuale situazione a Cuba. L'Uruguay, prosegue la nota, "fa appello affinché nella sorella Repubblica di Cuba si promuovano canali di dialogo e si assicuri il pieno rispetto dei diritti umani e le libertà fondamentali in linea con le norme internazionali su questa materia". (segue) (Mec)