Brasile: ostruzione intestinale, Bolsonaro trasferito a San Paolo per chirurgia d'urgenza

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è affetto da un'ostruzione intestinale e per questa ragione sarà trasferito verso un ospedale della città di San Paolo dove i medici valuteranno la necessità di un intervento chirurgico d'urgenza. Lo riferisce il dipartimento della Comunicazione della presidenza della Repubblica in una nota. Secondo il comunicato ufficiale, la diagnosi è stata effettuata dal chirurgo Antonio Luiz Macedo, che monitora le condizioni di salute di Bolsonaro sin dai momenti successivi al presunto attentato di cui è stato vittima a settembre 2018, nel corso della campagna elettorale. Lo stesso presidente ha pubblicato una nota sui propri profili social in cui ringrazia per le preghiere e afferma che deve affrontare una nuova sfida a seguito dell'attacco subito nella campagna elettorale del 2018. (segue) (Brb)