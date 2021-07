Brasile: ostruzione intestinale, Bolsonaro trasferito a San Paolo per chirurgia d'urgenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro era stato ricoverato all'alba di oggi presso l'ospedale delle forze armate di Brasilia (Hfa) dove è stato sottoposto ad alcuni esami dopo aver avvertito forti dolori addominali nella notte. Secondo il ministro delle Comunicazioni, Fabio Faria, il presidente in mattinata è stato sedato. Bolsonaro aveva lamentato più volte nel corso degli ultimi giorni un singhiozzo persistente. Condizione che si era manifestata in tutte le occasioni pubbliche e in tutte le interviste. Secondo lo stesso capo dello Stato, il problema potrebbe essere legato ai farmaci che ha dovuto assumere a causa di un intervento chirurgico per un impianto dentale. L'agenda della mattinata prevedeva, alle 11, un incontro con i presidenti del Senato, Rodrigo Pacheco, della Camera, Arthur Lira e della Corte suprema federale (Stf), Luiz Fux, con l'obiettivo di contenere il corto circuito politico-istituzionale che ha portato allo scontro i tre poteri dello Stato. (Brb)