Usa: trovati due cadaveri nell’ex villa dello stilista Gianni Versace

- Due uomini sono stati trovati morti all'interno di una stanza d'albergo a Miami Beach, in Florida, in quella che un tempo è stata la villa dello stilista italiano Gianni Versace. Lo riferisce l’emittente statunitense “Fox News”, ricordando che il guru della moda italiana è stato ucciso proprio in quella struttura 24 anni fa. Le forze dell’ordine sono intervenute presso “The Villa Casa Casuarina” verso le 13:20 ora locale (le 19.30 in Italia), dopo che gli addetti alle pulizie dell'hotel hanno ritrovato i due cadaveri all'interno di una stanza. Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti e hanno trovato i corpi. Il dipartimento ha confermato che la vicenda è attualmente oggetto di indagini. Versace è stato freddato fuori dall'edificio il 15 luglio 1997 da Andrew Cunanan, trovato a sua volta morto giorni dopo, dopo una lunga caccia all'uomo.(Nys)