Cuba: attivisti denunciano all'Onu 162 "potenziali sparizioni forzate" nel corso delle proteste (4)

- Secondo l'organizzazione non governativa Cubalex, di base negli Stati Uniti, sono oltre 100 le persone arrestate o di cui si sono perse le tracce a Cuba nel corso delle manifestazioni. L'organizzazione ha pubblicato i nomi delle 114 persone arrestate o sparite. Tra questi spiccano i nomi di attivisti di primo piano, come Luis Manuel Otero Alcantara e Amaury Pacheco, due dei fondatori del collettivo artistico San Isidro, nato nel 2018 in protesta con il decreto 349, che richiede che ogni attività artistica venga prima autorizzata dal ministero della Cultura cubano. (segue) (Mec)