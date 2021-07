Brasile: ministero economia prevede crescita Pil al 5,3 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha rivisto al rialzo la stima di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) del paese nel 2021 al 5,3 per cento. La proiezione è contenuta nel bollettino MarcoFiscale diffuso dal dipartimento di politica economica (Spe). La precedente stima, che proiettava il Pil al 3,5 per cento, era stata presentata a maggio. La revisione al rialzo "è dovuta all'incorporazione del positivo risultato del primo trimestre dell'anno, migliore delle attese, con un incremento dell'1,2 per cento rispetto al trimestre immediatamente precedente e superiore alle stime di mercato. "Questo progresso si aggiunge alla ripresa della crescita osservata nei due trimestri precedenti, anche con la ripresa della pandemia di Covid-19 all'inizio di quest'anno", si legge nel bollettino del ministero dell'Economia. (segue) (Brb)