Brasile: ostruzione intestinale, Bolsonaro arrivato a San Paolo per chirurgia d'urgenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è arrivato presso l'ospedale Vila Nova Star, nella zona sud della città di San Paolo, dove sarà sottoposto a una serie di esami e dove i medici valuteranno la necessità di un intervento chirurgico d'urgenza per risolvere una ostruzione intestinale. Lo ha riferito il dipartimento della Comunicazione della presidenza della Repubblica in una nota diffusa alla stampa, informando che la diagnosi di ostruzione intestinale è stata fatta dal chirurgo Antonio Luiz Macedo, che monitora le condizioni di salute di Bolsonaro sin dai momenti successivi all'attentato di cui è stato vittima a settembre del 2018, nel corso della campagna elettorale. Prima del trasferimento lo stesso presidente ha pubblicato una nota sui propri profili sui social media in cui ringrazia per le preghiere e afferma che deve affrontare una nuova sfida a seguito dell'attacco subito nella campagna elettorale del 2018. Il capo dello stato è stato trasferito da Brasilia su un volo dell'aeronautica militare atterrato preso l'aeroporto. (segue) (Brb)