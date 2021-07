Brasile: ostruzione intestinale, Bolsonaro arrivato a San Paolo per chirurgia d'urgenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolsonaro più volte aveva lamentato nel corso degli ultimi giorni un singhiozzo persistente, condizione che si era manifestata in tutte le occasioni pubbliche e in tutte le interviste. Secondo lo stesso Bolsonaro, il problema poteva essere legato ai farmaci che ha dovuto assumere a causa di un intervento chirurgico per un impianto dentale. La condizione sarebbe peggiorata la scorsa notte quanto, tanto da motivare il ricovero di Bolsonaro all'alba di oggi presso l'ospedale delle forze armate di Brasilia (Hfa) dove è stato sottoposto ad alcuni esami. Secondo il ministro delle Comunicazioni, Fabio Faria, il presidente in mattinata è stato sedato. In base a una ricostruzione fatta dal senatore Flavio Bolsonaro, figlio del presidente, il presidente era già stato ricoverato nel fine settimana ed era stato intubato per evitare che i polmoni potrebbero riempirsi di liquido proveniente dallo stomaco. (segue) (Brb)