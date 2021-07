Roma 2021: Di Egidio (Iv), mi candido presidente del VII municipio per Calenda sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio davvero Carlo Calenda per questa sfida che, a 25 anni, accetto con emozione e con la forza di chi vuole provare davvero a cambiare le cose. Ma soprattutto con la voglia di non accettare un'eredità di fallimenti, bugie e manifesta incapacità di amministrare" Lo dichiara in una nota Luca Di Egidio, consigliere e capogruppo di Italia Viva nel Municipio Roma VII, annunciando la sua candidatura a presidente di Municipio per Carlo Calenda sindaco."Dopo questi anni di amministrazione municipale, mi candido Presidente del VII Municipio al fianco di Carlo Calenda perché credo che Roma non sia ingovernabile e perché sono convinto che quello che abbiamo davanti è un all-in che non possiamo perdere per fare finalmente un'iniezione di competenza alla classe politica romana, da troppi anni arroccata sulle stesse logiche". (segue) (Com)