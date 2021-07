Rifiuti: Raggi fa appello ai sindaci della provincia ma loro protestano in piazza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invito della sindaca, però, è stato rispedito al mittente da Massimiliano Borelli, sindaco di Albano Laziale. "Mi ha fatto sorridere: un appello alle forze politiche che, a suo dire, sono sempre state assenti e continuano a essere assenti. Ho il piacere di parlarle oggi - ha detto Borelli rivolgendosi a Raggi in Aula Giulio Cesare - ma non mi è stato possibile parlarle nel Consiglio metropolitano: la sua assenza è risuonata come un enorme sgarbo istituzionale e l'assenza alla commissione Ambiente della Città Metropolitana del Movimento 5 stelle, come un atto di arroganza. Lei ha fatto appello a noi sindaci della Città metropolitana: mi duole rimandare l'appello a chi l'ha presentato". Per la Regione Lazio ha replicato il presidente della commissione Ambiente, Marco Cacciatore, esponente dei Verdi ed ex M5s: "Dire che la Regione Lazio sia assente lo trovo un ennesimo sgarbo, sono presente in qualità di presidente della commissione Ambiente. Invece la sindaca io l'ho convocata più di cinque volte in audizione in commissione e non è mai venuta, questo non è un approccio di sinergia tra istituzioni" e se "il piano rifiuti regionale è visto come qualcosa di diabolico e illegittimo, mi chiedo come mai il Comune di Roma non ha impugnato il piano rifiuti e invece ha impugnato un'ordinanza". (segue) (Rer)