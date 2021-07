© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera dall'Aula della Camera con 363 sì, 9 no e 38 astenuti al decreto Sostegni bis. Fratelli d'Italia si è astenuta. Il testo passa, ora, all'esame del Senato. Il provvedimento deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 24 luglio. (Rin)