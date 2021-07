Argentina: Covid, superati i 100 mila morti con 614 decessi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 614 decessi nelle ultime 24 ore l'Argentina ha superato la soglia dei 100 mila morti a causa del Covid-19 dall'inizio della pandemia. Secondo le cifre ufficiali diramate nell'ultimo bollettino epidemiologico, il totale delle vittime del nuovo coronavirus arriva in questo modo a 100.250 a 16 mesi dal primo decesso nel Paese avvenuto il 7 marzo del 2020. Il numero dei nuovi contagi è di 19.697 unità per un totale di 4.702.657 casi. Si tratta di cifre che, pur in calo rispetto alle settimane precedenti, rimangono alte, soprattutto nel caso dei decessi. Questo nonostante i progressi della campagna di vaccinazione, che ha raggiunto circa il 45 per cento delle persone con almeno una dose ed il 12 per cento con le due dosi. In totale, secondo cifre ufficiali, in Argentina sono state somministrate 25.718.531 applicazioni del farmaco anti-covid.(Abu)