Rifiuti: Pelonzi (Pd), assurdo, Raggi lascia fuori sindaci, M5s fa cadere numero legale

- "Siamo alla commedia dell'assurdo. La sindaca continua a negare le sue responsabilità in materia di rifiuti e la scelta della localizzazione dei siti spetta a lei, come dimostra la delibera votata dalla sua giunta su Monte Carnevale. Roma è ridotta a una discarica a cielo aperto e ci sono 200 milioni che vengono spesi ogni anno per portare fuori i rifiuti, la sindaca fa attendere due ore prima di presentarsi in Aula Giulio Cesare per il consiglio straordinario e lascia fuori da Palazzo Senatorio una trentina di sindaci della provincia". Lo ha detto il capogruppo del Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi, a margine della seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sui rifiuti a Roma. "Al momento del voto degli ordini del giorno - ha aggiunto -, infine, i consiglieri di maggioranza hanno fatto cadere il numero legale. Invece di addossare le responsabilità alla Regione Lazio e a Zingaretti, che ogni estate sono chiamati a risolvere le emergenze causate dalla sindaca, si dimetta per incapacità conclamata". (Rer)