Omofobia: Rauti (Fd'I), ddl Zan è operazione politica per rieducare e riprogramma società

- Il vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti, nel corso del suo intervento in dichiarazione di voto in Aula ha detto: "Il ddl Zan non è altro che un'operazione politica con la precisa volontà di rieducare e riprogramma culturalmente bambini, giovani e in generale la società. E' una grande offensiva ideologica orchestrata dai sacerdoti del gender e sostenuta da uno schieramento politico e massmediale alimentato da un furore ideologico e intollerante che non si è visto nemmeno negli anni '70. Il tutto, peraltro, mascherato dai principi della libertà di amarsi o per contrastare l'omofobia. La verità, però - ha continuato la parlamentare -, è che il ddl Zan non c'entra nulla con tutto questo ma piuttosto con il progetto di imporre un modello antropologico etico e filosofico. Fratelli d'Italia è perciò schierata contro questo ddl, che inoltre garantisce al magistrato il potere di decidere cosa è punibile e discriminatorio. E dove per la prima volta non si prevede per legge di aumentare diritti e libertà, ma soltanto reati giungendo al paradosso che alcune libertà costituzionali saranno penalmente perseguite". (Rin)