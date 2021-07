Omofobia: Ferrara (M5s), legge urgente per contrastare terribili violenze fisiche e psicologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Gianluca Ferrara, vicepresidente del gruppo del Movimento cinque stelle, nel suo intervento in discussione generale sul disegno di legge contro l'omotransfobia ha affermato: "La legge contro l'omotransfobia è urgente e necessaria per arginare, contrastare, prevenire e punire un diffuso e insopportabile fenomeno di violenza fisica e psicologica. Atti che possono minare o distruggere la vita, la serenità, l’equilibrio interiore di una persona. Proprio chi fonda la propria azione politica sulla parola 'libertà', termine spesso abusato o utilizzato senza conoscerne a pieno il significato - ha continuato il parlamentare -, dovrebbe comprendere bene l’obiettivo di questa legge. Ogni persona deve avere la libertà di vivere ed esprimere la propria sessualità, la propria essenza. Che questo spesso venga impedito o represso attraverso privazioni, derisioni pubbliche, umiliazioni, ghettizzazioni e anche violenze fisiche è un orrore". L'esponente del M5s ha aggiunto: "Questo testo arriva in Senato dopo che alla Camera sono state confrontate diverse proposte di legge, tra cui quella del Movimento cinque stelle. Dopo un’istruttoria in punta di diritto oltre che sociologica, si è giunti ad un testo che ha superato il percorso in commissione e Aula, senza clamori o particolari problemi. Arrivato a palazzo Madama, il testo è diventato oggetto di un duro contendere. Perché? A mio avviso la destra, la Lega in particolare, ha scelto deliberatamente di farne una questione ideologica cercando consenso nei sottofondi più oscurantisti del Paese. Noi - ha concluso Ferrara - ci schieriamo ancora una volta dalla parte dei diritti, che devono essere sempre rafforzati ed estesi. Ogni cittadino ha il sacrosanto diritto di vivere con serenità, senza soggezione o paura, la propria sessualità". (Rin)