Venezuela: cardinale Porras, arresto oppositore Guevara interrompe possibile trattativa Maduro-Guaidò

- L'arresto del deputato venezuelano di opposizione Freddy Guevara da parte delle forze speciali di polizia colpisce l'incipiente trattativa fra il governo del presidente Nicolas Maduro e le forze del leader di opposizione Juan Guaidò. Lo ha sostenuto il cardinale Baltazar Porras, arcivescovo di Merida ed amministratore apostolico di Caracas, secondo il quale "la trattativa è stata bastonata" e "senza comprensione non c'è via di uscita alla crisi". Il noto religioso, vicino a papa Francesco, ha così commentato l'arresto, avvenuto lunedì, dell'ex deputato sull'autostrada Prados del Este, nella capitale venezuelana. L'arresto di Guevara è avvenuto contemporaneamente al tentato fermo di Juan Guaidó, ex presidente dell'Assemblea nazionale, a casa sua. Da quel giorno non è noto dove si trovi Guevara, né si conosce il suo stato di salute, nonostante le insistenti richieste avanzate dal padre e da numerosi politici. Secondo l'avvocato di Guevara, Omar Mora Tosta, il rifiuto da parte del governo Maduro di denunciare l'accaduto si qualifica come un sequestro a tutti gli effetti, una violazione dei diritti umani classificabile come crimine contro l'umanità, per il quale i funzionari del governo dovrebbero aprire indagini preliminari davanti alla Corte penale internazionale. Guevara è stato accusato di quattro crimini: terrorismo, cospirazione con finalità di commettere un crimine, tradimento e attacco all'ordine costituzionale. (Vec)