Rifiuti: Celli (civica), sindaca Raggi assente vergogna capitale

- "Vergogna capitale. Non bastasse l'emergenza in cui ha fatto piombare la città, la sindaca Raggi diserta l'Aula del consiglio straordinario sui rifiuti. Nessuna assunzione di responsabilità, nessuna decisione che le spetterebbe, solo l'ennesimo scaricabarile e tante bugie. I sindaci della Città metropolitana lasciati fuori, senza voce. Per Roma è ora di voltare pagina e risolvere così fra i tanti il problema più grande: quello della pulizia della città". Così la capogruppo della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli. (Rer)